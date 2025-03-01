Yolcu Servisi Park Halindeki Tıra Çarptı

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEPLERİ

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Üzümdalı mevkiinde meydana geldi. Yolcu servisi, henüz netleşmeyen bir sebep nedeniyle park halinde bulunan bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcular ağır yaralar aldı.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk tespitlere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın sebepleriyle ilgili ayrıntılı bir inceleme süreci başlattı. Bu süreç, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması için büyük önem taşıyor.