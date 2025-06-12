Yolcu Sigara İçti, Uçak İniş Yaptı

UÇAKTA SİGARA İÇME OLUMSUZLUĞU

Edinilen bilgilere göre, SunExpress’in TC-SPA kuyruk kaydı bulunan Boeing 737-800 tipi uçağı, Stockholm seferi için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Almanya Hava Sahası üzerinde ilerlerken, yolculardan biri sigara içmeye başladı. Kabin ekibi, durumu hemen yolcuya bildirirken, aynı zamanda pilot ile de iletişime geçti.

PİLOTUN MÜDAHALESİ VE İNIŞ İZNİ

Olay üzerine, uçağın pilotu Almanya, Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu aktardı ve acil iniş izni talep etti. Uçak, herhangi bir sorun yaşamadan Berlin Havalimanı’na güvenli bir şekilde indi. Kural dışı davranış sergileyen yolcu, burada Alman polisi tarafından uçaktan indirildi.

Uçak, Berlin Havalimanı’nda yakıt ikmalinin ardından, Stockholm seferine devam etti. Bu olay, havacılık kurallarının önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.