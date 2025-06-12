Yolcu Sigara İçti, Uçak İniş Yaptı

UÇAKTA SİGARA İÇEN YOLCU KARŞILAŞTIRILDI

SunExpress’in TC-SPA kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı, Stockholm seferini gerçekleştirmek için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Uçak Almanya Hava Sahası’nda ilerlerken, bir yolcu sigara içmeye başladı. Kabin ekipleri yolcuyu uyardı ve durumu hemen pilotlarına bildirdi.

PİLOT İZİN İSTEDİ

Bu olay üzerine pilot, Almanya Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile bağlantı kurarak durumu aktardı ve acil iniş için izin talep etti. Uçak, Berlin Havalimanı’na problemsiz bir şekilde iniş yaptı. Kural dışı davranış sergileyen yolcu, Alman polisi tarafından uçağı terk ettirildi. Uçak, yakıt ikmalinin ardından Stockholm seferine devam etti.