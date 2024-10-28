Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı: Ölüler ve Yaralılar Var

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Muş’ta, saat 12.20 sıralarında Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi, çalıştığı öne sürülen bir mikserli beton pompasına çarptı. Olay, Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaza sonucunda makinist Ali Akgül, olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer iki makinist yaralandı. Çarpmanın etkisiyle tren, beton pompasını rayların yanında bulunan elektrik direğine sürükledi.

KAZA SONRASI GİDEN EKİPLER

Kaza haberinin ardından bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hem yolcu treninde hem de beton pompasında hasar oluştu, böylece demiryolu kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.