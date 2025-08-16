Yolcu Treni Kazası, 1 Ölü, 27 Yaralı

DANİMARKA’DA TRAFİK KAZASI

Danimarka’nın güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 1 kişi hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olay, tarım atığı taşıyan bir tankerle çarpışma sonucu gerçekleşti. Kazada 60 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Polis, kazanın Almanya sınırına yakın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında meydana geldiğini belirtti. Trende toplamda 106 kişinin bulunduğu ifade edildi.

BASBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Düşüncelerim yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla ve şu anda kazadan etkilenen herkesle birlikte. Herkesin en iyi şekilde yardım ve destek almasını diliyorum” açıklamasında bulundu. Ulusal demiryolu işletmesi DSB, olay sonrası hattın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.