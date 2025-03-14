Yolcu Uçağında Motor Yangını Paniği

HAVA TAŞIMACILIĞINDA CİDDİ BİR OLAY

Federal Havacılık Dairesi’nin verilerine göre, 172 yolcu ve 6 mürettebatla yol alan uçak, Colorado Springs’ten havalandı. Amerikan Havayolları’na ait bu uçak, Denver Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzereyken, yolcuların inmesi için yaklaştığı esnada motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Amerikan Havayolları, yangının uçağın motorundaki arızadan kaynaklandığını belirtiyor.

PANİK DOLU ANLAR

Olay sırasında bazı yolcular panikleyerek uçağın kanadında kurtarılmayı bekledi. Amerikan Havayolları, yapılan açıklamada, yolcular ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini aktardı. Bu olayın ardından Federal Havacılık Dairesi, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

KAZA ORTAMINDA HAVA TRAFİĞİ TARTIŞMALARI

Öte yandan, daha önce ABD’de Ocak ayında Washington’daki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir helikopter ile yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi kaydedildi. Bu kazanın ardından havacılık sektörüyle ilgili tartışmalar sürerken, Philadelphia’da hasta bir çocuğu taşıyan bir ambulans uçağının bir alışveriş merkezinin yakınlarına düştüğü bildirildi. Uçağın içindeki 6 kişi ile yerdeki bir kişi olayda hayatını kaybetti.