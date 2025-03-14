Yolcu, Uçakta Kabin Ekibine Saldırdı

UÇAKTA SALDIRI OLDU

Amerikan Havayolları’na ait bir uçakta bir yolcu, kabin ekibine saldırdı. Savannah-Miami seferini yapan uçaktaki bu olayda, 31 yaşındaki Delange Augustin isimli yolcu, havalanmadan hemen sonra kontrolden çıktı. Olay anında çekilen görüntülerde, Augustin’in kabin görevlilerine yumruklar savurduğu ve uçak kapısına saldırdığı gözlemleniyor. Yolcular tarafından güçlükle etkisiz hale getirilen saldırgan, FBI ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YOLCULUĞUN NEDENİ

Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, Augustin, kız kardeşi Medjina ile birlikte Haiti’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Kız kardeşi, polise verdiği ifadesinde “ruhani saldırılardan kaçmak için” seyahat ettiklerini belirtti. Uçakta, Augustin aniden titremeye başladı ve bağırmaya başladı. Yardım etmek isteyen kabin görevlisine tepki olarak tekme attı. Olayın durumu kötüleşince kaptan pilot uçağı Savannah’ya geri döndürme kararı aldı.

YOLCULARIN MÜDAHALESİ

Uçak yolcularından Rob Rosenberg, CBS Miami’ye yaptığı açıklamada, “İnanılmaz derecede şiddet gösteriyordu. Başka bir yolcunun koltuğunu tekmeleyip yumruklayarak tamamen deforme etti. Hayatımda gördüğüm en rahatsız edici olaylardan biriydi” şeklinde ifade etti. Uçağın Savannah’ya inmesinin ardından Augustin, tekrar kontrolden çıkarak uçağın ön tarafına doğru koşmaya başladı. Üç yolcu, saldırganı etkisiz hale getirerek zapt etti. Olay sırasında Augustin’in tespih tanelerini yuttuğu da bildirildi. Kız kardeşi, bunun “ruhani savaşta güç silahı olduğu için” yapıldığını dile getirdi. FBI, Augustin’i “uçuş mürettebatının görevlerine müdahale” suçlamasıyla gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.