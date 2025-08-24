Yolcular Otellere Yerleştirildi

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı’ndan kalkış yapan Flynas’a ait uçak, kalkıştan sadece 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Bu durum sonrası, uçaktaki yolcular kentte bulunan otellere yerleştirildi.

TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR

Uçağın apronda park pozisyonuna alınmasının ardından teknik ekip, arızanın onarımı ve incelemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Otellerde misafir edilen yolcuların, farklı bir uçakla yeniden Cidde’ye yolculuk edeceği bilgisi alındı.