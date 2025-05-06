Haberler

Yolda Beton Mikseri Çarptı, Öldü

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçme girişiminde bulunan 77 yaşındaki Hamza Metin, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Müftü Mahallesi’nde, Y.U. (24) yönetimindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, otogar kavşağından 41171 numaralı sokağa dönerken elinde poşetle karşıya geçmeye çalışan Metin’e çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. 77 yaşındaki Metin’in, aracın arka lastiğinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza Metin’in cenazesi daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında alışverişten döndüğü öğrenilen Metin’in Beytepe Mahallesi’nde bakkal işlettiği aktarıldı. Söz konusu kazanın ardından sürücü Y.U. gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

“Aşkın Yüzü” Filminin Tanıtımı Gerçekleşti

'Aşkın Yüzü' filminin tanıtım toplantısı Atlas Sineması'nda yapıldı. Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran başrolünde, aşkın karmaşık duygularını işleyen film 6 Haziran'da vizyona girecek.
Haberler

Sudan, BAE’yi “saldırgan ülke” ilan etti

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni "saldırgan ülke" olarak nitelendirip diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.