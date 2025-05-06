Yolda Beton Mikseri Çarptı, Öldü

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçme girişiminde bulunan 77 yaşındaki Hamza Metin, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Müftü Mahallesi’nde, Y.U. (24) yönetimindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, otogar kavşağından 41171 numaralı sokağa dönerken elinde poşetle karşıya geçmeye çalışan Metin’e çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. 77 yaşındaki Metin’in, aracın arka lastiğinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza Metin’in cenazesi daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında alışverişten döndüğü öğrenilen Metin’in Beytepe Mahallesi’nde bakkal işlettiği aktarıldı. Söz konusu kazanın ardından sürücü Y.U. gözaltına alındı.