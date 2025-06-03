Yolda Yatakla Gezen Vatandaş Güldürdü

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI GÜLEN YÜZLER

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ancak yağışların ardından yaşanan ilginç olaylar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Göle dönen bir yolda yaşanan düşündüren bir görüntü, herkesin dikkatini çekti.

GÖLE DÖNEN YOLDA YATAK SEFASI

Şiddetli yağış sonucu kent genelinde birçok yol ve cadde su altında kaldı, bu da ulaşımda zorluklar yaşanmasına sebep oldu. Özellikle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı Mahallesi, selden en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Bu yoğun yağış sırasında bir vatandaş, mahallede yer alan bir mobilya dükkanından aldığı yatağını su yüzeyine bırakıp “sal” gibi kullandı. Yatak üzerinde rahatça gezen vatandaş, ellerini de kürek gibi kullanarak su üzerinde adeta bir yolculuğa çıktı.

SOSYAL MEDYA İLGİSİ

Bu eğlenceli anlar, çevredeki insanlara gülümsemeler yaşatırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Trabzonlu vatandaşın göle dönen yolda yatağıyla yaptığı bu ilginç gezinti, izleyenlerin keyfini yerine getirdi.