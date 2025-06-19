Yolspor’un Maçı Seydilerspor’la Bitti

YARIŞMA GÜNDEMİ VE MERAK UYANDIRAN SORU

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde izleyicilerin ilgisini çeken bir soru dikkat çekiyor. 2005 yılında U16/B futbol ligi lideri olan Yolspor, ilk maçında lig sonuncusu Seydilerspor’u 25-0 yenmişti. İkinci maça çıkmaya ikna edilen Seydilerspor’u, Yolspor yöneticilerinin “çok atmayız” ifadesiyle sahaya çıkarılması, sonucu merak ettiriyor.

SONUÇ ARŞİVİ VE DOĞRU CEVAP

Dikkat çeken sorunun cevabı araştırıldı. Soru, “2005’te U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’u, Yolspor yöneticileri ‘çok atmayız’ diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?” şeklindedir. Seçenekler arasında Seydilerspor’un 0-27 yenilmesi ile sonuçlanan maç, doğru cevap olarak öne çıkıyor.

Cevap:

D: Seydilerspor 0 – Yolspor 27

Ayrıca, Yolspor’un Samsun takımı olduğu belirtiliyor. Bunun yanında Antalya’nın da bir Yolspor takımının bulunduğu bilgisi veriliyor.