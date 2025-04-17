Yolsuzluk soruşturmaları yargının hedefi oldu

YARGININ HEDEF ALINMASI VE BOYKOT ÇAĞRISI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Son günlerde yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmalar üzerinden de yargının hedef alınmasını üzülerek takip ediyoruz. Henüz deliller ortaya konulmadan, yargılamalar tamamlanmadan, peşin hükümlerle birilerinin suçsuz ilan edilmesi ya da mahkum edilmesi, hukuk ve hukuk devleti ile asla bağdaşmaz” şeklinde konuştu. Ayrıca boykot çağrısına değinerek, “Boykot çağrısı akıl alır bir şey değil” ifadesini kullandı. Tunç, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”na katıldı.

Kocaeli’NE YENİ ADLİYE BİNASI GEREKİYOR

Sempozyumda, ticaret hukuku ve sözleşme hukuku kapsamındaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bakan Tunç, Kocaeli’nin Türkiye’nin ekonomik yaşamında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, “Kocaeli’nin adliyeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. 1004 bin metrekare kapalı alana sahip proje çalışmamız var. Uygulama projeleri devam ediyor. 25 Ekim’de yapım ihalesini yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

ADLİYE SAYISI VE GELİŞMELER

2002 yılında 78 müstakil adliye binası bulunduğunu hatırlatan Bakan Tunç, bugün Türkiye genelinde 382 adliye binasının mevcut olduğuna dikkat çekti. “Kapalı alan miktarında 10 kat arttırmış durumdayız. Yargı mensuplarımız, teknolojik imkanlara kavuşarak, görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Yargı alanındaki gelişmeleri de dile getiren Tunç, “Türkiye son 23 yılda büyük somut ilerlemeler kaydetti.” ifadelerini kullandı.

HUKUK GÜVENLİĞİ ENDİKSLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Yargı alanındaki önemli anayasa değişikliklerini de hatırlatan Bakan Yılmaz Tunç, “Basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’yi İsrail’in daha gerisinde göstermek mümkün mü?” sorusunu yöneltti. “Hukuk güvenliği endeksinde Türkiye’yi geride gösterenler, ülkemize haksızlık yapıyorlar.” açıklamasında bulundu. Tunç, hukuk güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeyeceğini belirtti.

ARABULUCULUK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Arabuluculuğun önemine vurgu yapan Bakan Tunç, “12 yılda uygulama başladığı günden itibaren 7.5 milyon uyuşmazlık arabulucuların önüne gitmiş. Bunun 4.5 milyonu anlaşma ile sonuçlanmış.” şeklinde bilgiler verdi. “Araburuculuk, iş uyuşmazlıklarında büyük bir başarı sağladı” diyen Bakan, geçtiğimiz dönemde kira uyuşmazlıklarının da bu kapsama alındığını ifade etti.

YENİ YARGI PAKETİ VE HUKUK FAKÜLTELERİNDEKİ DEĞİŞİM

Yargının işleyişini hızlandırmak için yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde milletvekillerinin huzuruna sunulacağını açıklayan Tunç, “Hukuk fakültelerinde başarı sıralamasına girişte ilk 100 bine girme şartını bu yıldan itibaren getirmiş bulunuyoruz.” dedi. Ayrıca, iki bin 75 hakim-savcı yardımcısının göreve başladığını ve bu sistemin genç hukukçuları daha donanımlı bir şekilde yetiştireceğini belirtti.

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞUN BAŞARISI

Bakan Tunç, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun başarı oranının yüzde 47 olduğunu belirterek, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk getirilmesiyle birlikte yarı yarıya uyuşmazlıkların anlaşmaya sonlandığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, Arabuluculuğun “Singapur Sözleşmesi” ile uluslararası alana taşındığını ve Türkiye’nin de bu sözleşmeye imza atan ilk ülkeler arasında yer aldığını aktardı.