Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YURTTAŞLIK SORUŞTURMASI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dört farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, emniyet işlemleri tamamlanan 36 kişinin sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yönlendirildi. Aynı zamanda, adalet sarayında ifade işlemleri saat 10.00 itibarıyla başlamış durumda.

TUTUKLAMA TALEPLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Savcılık ifadesi alınan bazı isimler arasında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gibi isimler yer alıyor. Diğer önemli isimler arasında ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu bulunuyor. Bu isimler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ADLİ KONTROL İSTEMİ OLAN ŞÜPHELİLER

Operasyon sırasında gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları içeriyor. Ayrıca, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiği ve İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla “komisyon” adı altında para talebinde bulunduğu iddiaları arasında bulunuyor. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de inşaat müteahhitlerinden maddi menfaat sağladığı tespit edildi.