Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik olarak “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bu soruşturma çerçevesinde firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Soruşturmaya dair yeni gelişmelerin olduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade ediliyor. Bu konuda yetkililerden gelecek açıklamalar merak konusu.