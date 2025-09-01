Haberler

Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik olarak “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bu soruşturma çerçevesinde firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Soruşturmaya dair yeni gelişmelerin olduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade ediliyor. Bu konuda yetkililerden gelecek açıklamalar merak konusu.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

