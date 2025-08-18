Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında 44 Gözaltı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 44 kişi, sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu kişiler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturmada Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı bir şekilde, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde çeşitli dolandırıcılık eylemlerine katıldığı belirlenen toplam 35 şüpheli yer alıyor. Ayrıca, sosyal medya yapılanması kapsamında Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatlı olan 9 şüphelinin de gözaltına alınmasıyla birlikte toplam sayı 44’e ulaşıyor.

SAĞLIK KONTROLÜ İŞLEMLERİ TAMAMLANIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu süreç, soruşturmanın ilerleyen aşamaları için gerekli adımların atılmasına zemin oluşturuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin durumu ve soruşturmanın gidişatı toplumsal gündemde dikkatle takip ediliyor.