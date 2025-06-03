“Yolsuzluk Soruşturması Siirt Üniversitesi’nde”

SİİRT ÜNİVERSİTESİ’NDE İMZA SKANDALI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından üniversiteye alınan bazı malzemelere dair belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının taklit edildiği belirlendi. Bu sahte imza iddiasına karşı Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personel hakkında bir soruşturma başlatıyor.

DOSYA GENİŞLETİLİYOR

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren Danıştay, işlemlerin usule uygun yürütülmediğine hükmediyor ve dosyanın genişletilmesine karar veriyor. Bu durum, konunun daha da derinleşmesine neden oluyor.

REKTÖR DE ŞÜPHELİ

Ayrıca, Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. da soruşturma kapsamında şüpheli olarak dahil ediliyor. Soruşturmayı ise Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek bağımsız bir komisyon yürütüyor.