Yolsuzluk Soruşturmasında, 3 Şüpheli Tutuklandı

DAHA ÖNCE YAPILAN SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen dört farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabahın erken saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bu şüpheliler, ardından Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bununla birlikte, alınan ifadeler saat 10.00’da başladı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Savcılık ifadesi alınan kişiler arasında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas da bulunuyor. Ayrıca, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLENLER

Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve diğer iki şüpheli tutuklandı.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma dahilinde, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla yargılanıyor. Soruşturma neticesinde, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık yaptığı tespit edilmişti. Ayrıca, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın iş yapan kişi ve firmalardan para ya da araç talep ettiği, İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla “komisyon” adı altında para istediği belirlenmişti. Veysel Erçevik’in ise inşaat yapan müteahhitlerden iskan izni karşılığında maddi menfaat sağladığı ortaya çıkmıştı.