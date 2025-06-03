Yolsuzluk Soruşturmasında 4 İsim Tutuklandı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş’ın liderlik ettiği iddia edilen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili yapılan soruşturmalar çerçevesinde, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi’ndeki işlemleri bitirilen şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bu süreçte, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat hakkında tutuklama talep edildi.

BİRKAÇ DİĞER ŞÜPHELİLER VE OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde yürütülen dört farklı yolsuzluk soruşturmasında, 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve bazı belediye başkanları dahil olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyondan sonra, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5’inin daha yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerden 3’ü cezaevinde bulunurken, 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.