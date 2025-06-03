Yolsuzluk Soruşturmasında 4 İsim Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü dosyası ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri’nin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili yürütülen soruşturmalar sebebiyle gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA TALEPLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri biten şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Bu kişiler arasında yer alan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonucunda, gözaltına alınanlardan beşi daha sonra yakalanmış, üçü cezaevinde olup, üçü yurt dışında tespit edildi. Ekiplerin firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.