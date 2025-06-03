Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Şüpheliye Tutuklama

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece ile Beşiktaş belediyeleriyle ilgili süreç kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemlerinin ardından, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat, tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yürütülen soruşturmalarda 31 Mayıs tarihinde gerçekleştiren eş zamanlı operasyonlarla birlikte, aralarında eski CHP milletvekillerinin de bulunduğu toplamda 33 şahıs gözaltına alınmıştı.

DEVAM EDEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimlerin de ziyaret edildiği eş zamanlı operasyonlarda, 5 ek zanlının daha yakalandığı bildirildi. Şu an için sabıka kaydı olan ve yurt dışında bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.