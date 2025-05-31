Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Kararları Verildi

İstanbul’daki Yolsuzluk Soruşturması Genişliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve çeşitli belediye başkanlarının da yer aldığı toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş’ın başında bulunduğu iddia edilen suç örgütünün faaliyetleri inceleniyor. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta ek ifadeler verdi.

İhalelerde Rüşvet Skandalı

Aktaş ifadesinde öncelikle Beşiktaş Belediyesi’nde yer alan ihale süreçlerinde, maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerinin yapıldığını kaydetti. Belediyelerin başkan ve yardımcılarına rüşvet vermek, onların sahip olduğu taşınmaz ve araçları piyasa değerinin üzerinde almak zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilmesi gereken finansal desteklerin sağlanması adına para ve araç vermeye zorlandığını vurguladı.

Savcılık, Aktaş’ın ifadesinin ardından tespitleriyle birlikte aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve bir dizi belediye başkanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı çıkardı. Özellikle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar rüşvet verildiği ve bunun dekont, yer ve tarih bilgileriyle savcılıkla paylaşıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece’de İnşaat Rüşveti

Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili yürütülen başka bir soruşturmada, belediye görevlilerinin inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni almak adına para ve bağış talep ettikleri belirlenmiştir. Rüşvet isteğini kabul etmeyen iş sahiplerine ise gerekli izin verilmediği tespit edildi. Bu süreçler içerisinde, belediye başkanının yakınları tarafından yürütülen hafriyat işleri ve bunların kaçak alanlara dökülmesi üzerinden kazanımların sağlandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılması sonrası, suç örgütü yöneticiliği ve diğer ciddi suçlamalarla ilgili olarak çeşitli kişilerin ifadelerine başvuruluyor.

Soruşturmaların Kapsamı ve Devam Eden Operasyonlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda toplamda 47 kişinin gözaltına alınması için 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Yapılan eş zamanlı operasyonlarla eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe gibi isimler gözaltına alındı. Şu an için 6 şüpheliden 3’ünün cezaevinde, 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmiştir.

Soruşturmalara ilişkin arama işlemleri devam ediyor ve haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar sürmekte. Gözaltına alınan kişiler şunlardır: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay gibi 47 şüpheli arasında tanınmış isimler var.