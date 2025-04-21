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Yomra’da Köpeğe Şiddet Uygulayan Serbest

KÖPEĞE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Trabzon’un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan bir kişi, serbest bırakıldı. Olay, Kaşüstü Mahallesi’nde meydana geldi ve bu durum sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle kamuoyuna yansıdı. Olayın ardından, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheli O.D., Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Hakimlikte gerçekleştirilen sorgunun ardından O.D. hakkında, belirtilen süreler içinde en yakın kolluk kuvvetine imza atmak kaydıyla adli kontrol kararı alındı. Bu karar, hayvana yönelik şiddetin önlenmesi açısından dikkatle takip ediliyor.

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