Yonca Şahinbaş, Babasıyla Görüşmüyor

YONCA ŞAHİNBAŞ’IN BABASIYLA İLİŞKİSİ

Yonca Şahinbaş, Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu’na konuşarak ailesi, çocukluğu ve oyunculuk kariyeri hakkında içtenlikle bilgiler verdi. Özellikle babası Mahmut Cevher ile olan ilişkisini anlatan Şahinbaş, uzun yıllardır yüz yüze gelmediklerini ifade etti. “9-10 yıldır babamla yüz yüze görüşmüyoruz.” diyerek aralarındaki mesafenin oldukça derin olduğunu belirtti. Şahinbaş, “Babam vefat ederse çok acı ama kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum” sözleriyle dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bunun yanı sıra, “Babam soyadını kullanmamı istemedi” diyerek geçmişte yaşadığı kırgınlıkları dile getirdi.

OYUNCULUK SERÜVENİNİ KEŞFETTİ

Yonca Şahinbaş, sanat dünyasına adım atma sürecini de paylaştı. Çocukluğunda oyunculuk gibi bir hayali olmadığını belirten Şahinbaş, “Oyuncu olmak aklımın ucundan geçmedi, farkında değilmişim” ifadeleriyle bu mesleği sonradan keşfettiğini söyledi. Bugün geriye dönüp baktığında bu tercihin kendisi için doğru bir karar olduğunu vurguladı: “Tekrar dünyaya gelsem yine oyunculuğu seçerdim.”

Hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını belirten Şahinbaş, “Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim.” dedi. Hayatın her döneminin kendisine bir şey kattığını ve şu anki kişiliğini bu deneyimlerle inşa ettiğini ifade etti. Hem kişisel hem de profesyonel yolculuğundaki tecrübelerinin önemine dikkat çekerek, geçmişten aldığı derslerle geleceğe daha umutla baktığını belirtti.