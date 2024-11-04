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Spor

Yönetici Fatih Demircan Trafik Kazası Geçirdi

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GALATASARAY KULÜBÜ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan’ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Demircan’ın sağ kolunda meydana gelen kırığın ardından Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği vurgulandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

ÖNEMLİ

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