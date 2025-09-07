Yönetici Hakan Karataş, Listeye Girdi

ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yönetici arama şirketi DataExpert ve BMI Business School’un 2016’dan bu yana sürdürdüğü ‘En Etkin 50 CHRO (İnsan Kaynakları Başkanı)’ araştırmasının sonuçları duyuruldu. Savunma sanayi alanında önemli projelere imza atan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, sıralamada kendine yer buldu. Bu yıl 8’inci kez gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından açıklandı. Araştırma, binden fazla şirketin insan kaynakları alanındaki etki ve yetkinliklerini değerlendirerek Türkiye’nin en etkin 50 insan kaynakları liderini belirledi.

KADIN LİDERLER ÖNE ÇIKTI

Açıklanan listede, şirketlerinde insan kaynakları fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden yöneticiler yer aldı. Bu yılki sonuçlara göre, listeyi oluşturan 50 isimden 31’i kadın liderlerden oluşuyor. Araştırma, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda hazırlandı.

Hakan Karataş’IN BAŞARILARI

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, savunma sanayindeki çalışmalarıyla dikkat çeken ve ödül kazanan isimlerden biri oldu. Karataş, sektörün hızla artan insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği vizyon ve yenilikçi bakış açısıyla gençlerin savunma sanayi sektörüne kazandırılmasına yönelik projelere imza attı. Bunun yanı sıra, kurum içi dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle de öne çıktı.

ÖDÜL TÖRENİ YAKLAŞIYOR

CHRO Summit 2025 kapsamında ödüllerin verileceği tören, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvede, Türkiye’de insan kaynakları alanında önemli yeri olan yöneticiler ve alanın önde gelen isimleri bir araya gelecek.