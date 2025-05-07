Yönetim Kurulları Öncü Alanlarına Dikkat Etmeli

KURUL ÖNCELİKLERİ BELİRLENİYOR

Ernst&Young (EY) tarafından yayımlanan “EMEIA Yönetim Kurulu Öncelikleri 2025 Raporu”, 2025 yılında yönetim kurullarının odaklanması gereken başlıca alanların sürdürülebilirlik entegrasyonu, uyumluluk ve düzenleyici gereklilikler, teknoloji ve dijital dönüşüm, siber güvenlik, jeopolitik değişkenlik ve yetenek ile iş gücü olduğunu ortaya koydu. EY, bu raporla yönetim kurullarının önceliklerini ve şirketlerin gelişim süreçlerini yönlendirmeyi amaçlıyor. Raporda, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesindeki yönetim kurullarının karşılaştığı en büyük zorluklar arasında artan jeopolitik belirsizlik ve mali istikrarsızlık öne çıkıyor. Yeni hükümetler tarafından yapılan politika değişiklikleri, ekonomik rekabet, egemenlik ve tedarik zinciri sorunları gibi konular ise gündemdeki yerini koruyor. Bu jeopolitik faktörler, EMEIA bölgesindeki şirketler için tahmin edilmesi zor finansal riskler oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde enflasyon, ekonomik durgunluk ve faiz oranları en yüksek risk öncelikleri arasında sıralanırken, katılımcıların yüzde 21’i bu konuları en önemli riskler arasında gösteriyor.

EMEIA bölgesindeki şirketler için uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, teknolojik gelişmeler ve deneyimli çalışan eksikliği gibi faktörler, istihdam ortamını önemli ölçüde değiştiriyor. Aynı zamanda bu dönüşüm, yeni fırsat ve zorluklar da beraberinde getiriyor. Z kuşağının iş gücünde daha fazla yer alması, demografik değişimlerin etkisini artırıyor. Yetenek bulma zorlukları ve beceri eksiklikleri ile mevcut çalışanların elde tutulması, yine dikkat çeken diğer riskler arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 19’u bu konuyu en önemli üç riskten biri olarak belirtiyor. Böylelikle, yetenek çekme ve elde tutma, 2025 yılında yönetim kurulları için kritik öncelikler haline geliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SİBER GÜVENLİK

Hızla gelişen yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler, iş dünyası üzerinde ciddi etkiler meydana getirirken, şirketleri daha fazla düzenleyici gerekliliklerle de karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca siber güvenlik ve veri gizliliği konuları, dijital dayanıklılık açısından giderek daha önemli hale geliyor. Yönetim kurullarının, 2030 yılına kadar uyum sağlamak için dikkat etmesi gereken başlıca konular arasında seçici küreselleşme, çok kuşaklı iş gücü, yapay zeka destekli dönüşüm, değer sağlama ve düzenlemeler yer alıyor.

YÖNETİM KURULLARINA ÖNERİLER

Raporda görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, “2025 yılında yönetim kurulları, belirsiz jeopolitik ve ekonomik ortamda daha geniş kapsamlı düşünerek finansal dayanıklılık ve tedarik zinciri operasyonları gibi temel konuları mutlaka göz önünde bulundurmalıdır” dedi. Ayrıca yönetim kurulları, riskleri ve fırsatları değerlendirmek için doğru sorular sormak ve olası senaryo planları geliştirmek konusunda öncelik vermelidir. İstihdam ortamındaki değişikliklerin, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, demografik değişimler ve yeni çalışma modelleri gibi önemli faktörlerle etkileneceği de vurgulandı. Yönetim kurulları, sürdürülebilirliğin iş modeline entegre edilmesine yönelik stratejiler geliştirerek yerel ve küresel düzenleyici gelişmeleri de takip etmelidir.

EY Türkiye Risk Danışmanlık Hizmetleri Lideri Emre Beşli de, raporun şirketlerin yönetim kurullarının çok sayıda riski aynı anda ele alması gerektiğini belirtti. Şirketlerin, rakiplerinden geri kalmamak ve etkin yanıtlar verebilmek için dijital dönüşüm stratejilerini gözden geçirmelerinin önemine dikkat çeken Beşli, “Siber güvenlik ve veri gizliliği için de dijital dayanıklılık artık çok ön planda” ifadesini kullandı. Beşli ayrıca, yönetim kurullarının geleceği değerlendirmelerinde jeopolitik ve ekonomik gelişmelere, şirketin uzun vadeli değerine ve regülasyonlara da yer vermeleri gerektiğini dile getirdi.