Yönetim Kurulu Başkanı Boykot Çağrısını Eleştirdi

DENİZLİ OSB BAŞKANI BOYKOT ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRDİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Türkiye genelinde yapılan boykot çağrılarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Baltalı, bireylerin özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmesinin demokratik bir hak olduğunu vurguladı. Ancak, üretim ve ticari yaşamı olumsuz etkileyebilecek her türlü davranış ve söylemden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

ÜRETİM VE SANAYİ ÖNEMİ

Derya Baltalı, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri dile getirdi: “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Kişiler fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ancak ülke genelinde başlatılan ‘boykot’ çağrısı, üretimi, ticari hayatı, sanayicilerimizi, esnafımızı olumsuz etkilemekte ve ekonomimize zarar vermektedir.” Baltalı, özellikle tekstil sektöründe maliyetlerin arttığı ve rekabet gücünün azaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

SAĞDUYULU DAVRANIŞ ÇAĞRISI

Baltalı, “Sanayicilerimiz, mevcut nitelikli personelini ve müşterisini kaybetmemek adına çok düşük kar marjıyla, hatta bazı durumlarda zararına olacak şekilde çarkı döndürmektedir.” dedi. Ayrıca, bu zorlu süreçte toplumun tüm kesimlerini memnun edecek ve hukukun üstünlüğünü hâkim kılacak çözümler bulacaklarına inandıklarını ifade etti. Üretimin ve tüketimin aksamasına yol açan her türlü davranış ve söylem, gelecekteki hedeflerin sekteye uğramasına neden olabiliyor. “Sanayi bir ülkenin gelişimindeki en önemli alandır ve üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye can veren sanayicilerimiz, her türlü tartışmanın, eylemin dışında tutulmalıdır. Kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı bu kapsamda sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

