Yönetim Kurulu Teknik Direktör Seçmeyi Tartıştı

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe’de yapılan son yönetim kurulu toplantısında ana konu teknik direktör seçimi oldu. Toplantıda katılımcıların büyük çoğunluğu tercihini İsmail Kartal’dan yana kullandı. Ali Koç da tecrübeli çalıştırıcıya sıcak bir yaklaşım sergiliyor. Kartal’ın isminin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, Koç bu sefer futbol şubesinin yöneticileriyle bir araya geldi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞMELER

Bu toplantıya futbol direktörü Devin Özek de katıldı. Özek’in Ali Koç’a “Yabancı adaylarımızla da konuşmuştuk. Onlara da bir şans tanıyalım. Sonrasında karar vermeniz daha doğru olur” dediği öğrenildi. Bu durumun, başkanın kararını etkilemiş olabileceği belirtiliyor. Hafta sonundaki görüşmelerin ardından pazartesi günü teknik direktörün açıklanması umuluyor.

YABANCI ADAYLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Koç’un, bu gelişmelere rağmen Kartal’ı beklemeye aldığı ifade ediliyor. Özek, Luciano Spalletti, Edin Terzic, Domenico Tedesco, Ante Postecoglou ve Marco Rose ile irtibat kurdu. Genç futbol direktörünün bu adaylar arasında son bir eleme yaptıktan sonra 2 veya 3 ismi Ali Koç ile paylaşacağı kaydediliyor. Terzic ve Tedesco, sunum yapmaya hazır durumda. Ayrıca, Postecoglou’nun Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere rağmen Avrupa’da kalma kararı aldığı öğrenildi. Boşta olan Marco Rose’nin ise Özek’in favori adayı olduğu belirtiliyor.

HEDEF YENİ HOCANIN AÇIKLANMASI

Başkan Koç’un, Özek’in belirleyeceği teknik direktörlerle görüşmeler gerçekleştirdikten sonra en geç pazartesi günü yeni hocayı duyurması bekleniyor. Ancak İsmail Kartal, hala favori pozisyonunu koruyor.