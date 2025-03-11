Yönetim Kurulu Yeni Sezonun Tarihini Açıkladı

FEDERASYONUN YAZILI AÇIKLAMASI

Federasyon, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir” dedi. Açıklamada liglerin başlangıç tarihleri detaylandırıldı ve TFF, liglere dair detaylı sezon planlamasının ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ekledi. Bu karar, Türkiye futbolunda yeni sezonun yön haritasını çizen ilk adım olarak dikkat çekiyor.

SÜPER LİG’DE HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, 8 Ağustos’ta başlayacak ve dört gün boyunca oynanacak maçlar, futbolseverleri yeniden tribünlere ve ekran başına çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının sıcak günlerinde başlayacak bu lig, kulüplerin transfer dönemi ve hazırlık maçlarıyla hareketli bir süreç geçirecek. TFF’nin bu erken açıklaması, kulüplerin ve taraftarların planlama yapmasına olanak tanıyor.

DİĞER LİGLERİN TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Süper Lig ile birlikte alt liglerin başlangıç tarihleri de açıklanarak futbol ekosistemindeki tüm paydaşlara net bir çerçeve sunuldu. Trendyol 1. Lig, Süper Lig ile aynı tarihlerde başlarken, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos’ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül’de sahaya çıkacak. Bu takvim, Türkiye futbolunda alt liglerin önemini koruduğunu ve geniş bir organizasyonla yeni sezona hazırlık yapıldığını gösteriyor.

SEZON PLANLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR

TFF’nin açıklamasında, liglerin maç fikstürleri ve detaylı sezon planlamasının daha sonra duyurulacağı belirtilmesi, futbolseverler arasında heyecanı artırdı. Kulüplerin transfer politikaları, maç takvimi ve Avrupa kupalarıyla uyum gibi konular, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesiyle büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi görünüyor.