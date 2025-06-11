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Yönetim Kurulu Yeşilay Ziyaret Etti

YEŞİLAY HATAY ŞUBESİ BAŞKANINDAN ZİYARET

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar’ı ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Kuyubaşıoğlu ve ekibi, bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen projeler hakkında Yapar’a bilgi veriyor.

BAŞKAN YAPAR’DAN DESTEK MESAJI

Belediye Başkanı Yapar, Yeşilay Hatay Şubesinin çalışmalarında başarılar dilediğini ifade ediyor. Bu tür iş birliklerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.

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