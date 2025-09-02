Yönetim Yeni Hoca İçin Hızlandı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

Jose Mourinho döneminin sona ermesiyle birlikte yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara hız veriyor. Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin başına geçmesi muhtemel 5 isim kısa listeye alındı. Peki, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

ADAYLAR BELİRLENDİ

Mourinho’nun görevine son vermesinin ardından, teknik direktörlük koltuğu için yeni isimler gündeme geldi. Yönetim Kurulu, sarı-lacivertlilerin yeni hocasını belirlemek amacıyla 5 aday üzerinde yoğunlaştı. Listede 2 yerli ve 3 yabancı teknik adam yer alıyor.

YERLİ ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe’nin gündemindeki yerli teknik direktörler arasında camianın yakından tanıdığı iki isim öne çıkıyor: “Volkan Demirel” ve “Emre Belözoğlu”.

YABANCI ADAYLAR MEVCUT

Yönetimin radarına giren yabancı teknik direktörler ise Avrupa futbolunda adından söz ettiren üç isimden oluşuyor: “Edin Terzic”, “Roger Schmidt” ve “Vincenzo Montella”.