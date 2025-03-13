Yönetimde Kadın Deneyim Programı Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (LİDERİM) iş birliğiyle “Yönetimde Kadın: Deneyim Paylaşımı” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, etkinlikte Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığını belirtti. Ülkemizde yükseköğretim alanında kadın istihdam oranının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Ay, kadınların çeşitli alanlarda temsil oranlarının artacağını vurguladı.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDAN İZLENİMLER

Etkinlikte yer alan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise yönetimde kadın temsili konusundaki görüşlerini paylaştı. Sözbir, kadın ve erkeklerin birbirini tamamladığını ifade ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünü kutlayarak programın faydalı geçmesini diledi. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin konferans bölümüne geçildi.

KONFERANS BÖLÜMÜNDE KADINLARIN ROLÜ

Konferansın ilk konuşmacısı Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yöneticilik vasfının fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak aile desteğinin önemine dikkat çekti. Uzun, kadın emeğinin yoğun olduğu alanlarda Bakanlık tarafından kadınlara ve kadın kooperatiflerine avantajlar sağladıklarına işaret etti. Ayrıca, tarımla uğraşan aileleri ve kooperatifleri desteklemenin kırsal nüfusu ayakta tutmanın bir zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Programın son konuşmacısı Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal, ilkokul mezunu bir ailenin yedi üniversite mezunu çocuğundan biri olduğunu paylaşarak meslek hayatına dair öngörülerde bulundu. Kartal, kadınların ve çalışan annelerin karşılaştığı zorluklara değinerek, kadınların dünyayı değiştirebileceğini vurguladı ve katılımcılara iş yaşamında iyi insanlarla karşılaşmalarını diledi. “Yönetimde Kadın: Deneyim Paylaşımı” adlı etkinlik, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.