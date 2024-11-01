“Yönetimden Beşiktaş Antrenmanına Ziyaret”

ANRENMAN DETAYLARI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik odaklı bir çalışma olarak planlandı. İdman, 5’e 2 pas çalışması ve koordinasyon egzersizleri ile başladı ve daha sonra uygulanan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar ile Kamu İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan tesislerde takımla bir araya geldi. İdmanı izleyen yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’tan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞARILAR DİLEDİLER

Antrenmanın sonunda, bir araya geldikleri futbol takımına Kasımpaşa maçında başarılar dileyen yönetim kurulu üyeleri, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram etti. Bu jest, takıma moral vermek amacıyla gerçekleştirildi.