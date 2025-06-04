“Yönetmelikte Değişiklik, 3 İşçi Sınırı”

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

“Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü. Yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi istihdam eden işverenler, maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden gerçekleştirebilecek.

BANKA HESAPLARI ZORUNLU OLACAK

Dört ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenler için ise ödemelerin banka hesapları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiriliyor. Yeni uygulama kapsamında, işverenlerin ödemeleri gerçekleştirebilmesi için işçilerin banka hesap numarasını talep etmesi gerekecek. İşçilerin de bu bilgiyi işverene belirtmesi yasal bir zorunluluk haline geliyor.

Yönetmelikteki bu değişiklik, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenlerin, yasa kapsamında belirtilen kurallara uyma zorunluluğu olacak.