Yönetmen İlker Canikligil Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ve yaptığı paylaşımdaki sözleri nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Kendisi, ‘alt sınıf’ olarak nitelendirdiği kesime karşı Star Wars film serisinden ilhamla ‘Execute Order 66’ (toplu katliam) çağrısında bulunmuştu. İlker Canikligil neden gözaltına alındı? İlker Canikligil kimdir? Canikligil, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

SEBEP OLAN PAYLAŞIM

Canikligil, YouTube kanalında bir taksici ile gerçekleştirilen sohbetten alıntı yaparak ‘alt sınıf’ olarak tanımladığı bireylere karşı Star Wars serisindeki ‘Execute Order 66’ çağrısında bulunmuştu. Canikligil, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’… Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; ‘Execute Order 66’.” Ayrıca, sosyal medya hesabından “Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar.” şeklindeki paylaşım da dikkat çekti.

İLKER CANIKLIGİL HAKKINDA

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne başladı. Eğitimi sırasında 1992 yılında “Nöbetçi”, 1994 yılında “Ağaç” ve 1995 yılında “Uçmak İstiyorum” isimli üç kısa film çekti. Mezuniyet sonrası reklam sektöründe görev aldı ve 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch’ün “The Blink of An Eye” isimli kitabını Türkçeye çevirdi. 2006 yılında akademiden istifa ederek, “Ecinniler” isimli dizinin pilot bölümünü yönetti ve “Gen” filmi ile 13. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. Aynı yıl “Dijital Video ile Sinema” adında bir kitap yayımladı. 2006’dan bu yana reklam yönetmeni olarak değişik ajanslarda hizmet vermekte. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde fotoğraf ve video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi’de yönetmenlik dersleri vermeye başladı ve 2019 yılında bu kurumdan ayrılarak YouTube kanalı FluTV’de içerik üretmeye başladı.