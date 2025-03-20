Yönetmen Osman Sınav 69 Yaşında Vefat Etti

OSMAN SINAV’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay, Sınav’a Kurtlar Vadisi’nde birlikte çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etti. Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV’IN KİMLİĞİ

1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaştığı bilinen Osman Sınav, Türk televizyon tarihine önemli izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleri ile başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleri ile adından söz ettirmeyi başardı. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Sınav, sadece yönetmenlik yönüyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu.

KÜLT DİZİLERİN YÖNETMENİ

Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşımış olan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliği ile de büyük ilgi görmüştü.