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Yönetmen Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya’yı ziyaret etti

Yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın Ziyareti

Yönetmen Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçiren ve tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var,” dedi.

Sırrı Süreyya Önder Hakkında

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile olan yakın ilişkisini vurgulayarak, “Çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum,” ifadesinde bulundu. Önder’in önemli bir figür olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “O, muhabbetin büyük ustası. Türkçeyi tekrardan Türkçeye çeviren, birbirimizi anlamamıza büyük katkılar sunan bir usta,” diyerek sözlerine devam etti.

Umudunu Paylaştı

Erdoğan, Önder’in iyi olmasını dilediğini belirterek, “Önce ailesine ama sonra hepimizin, bu ülkenin ihtiyacı var,” şeklinde konuştu. Önder’in durumunun stabil olduğunu belirten Erdoğan, “Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum. Umuyorum iyi haberler alacağız,” dedi.

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