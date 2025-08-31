Yöntem, İstanbul’da rüşvet sorununu anlattı

RÜŞVET VE YOLSUZLUK TARTIŞMALARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İstanbul’da bir rüşvet ve yolsuzluk ağı kurulduğunu belirtti. Yönter, “Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş. İhalelerden alınan komisyonlar, birilerini zenginleştirmiş. Kameralar, bantla kapatılıyor. Reva mı bu? Baklava kutularında rüşvet paraları gidip geliyor, reva mı bu?” ifadelerini kullandı. Beykoz’daki İstanbul Kuş Cenneti’nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Yönter, muhtarların sorunlarına duyarlılık gösterdiklerini vurguladı. Bu sorunları çözmek için çalışmalar yapacaklarını, Cumhur İttifakı’nın müessir bir gücü olduğunu söyledi.

SORUNLAR VE ÇALINAN YILLAR

Yönter, “İstanbul’un çalınan yılları var. Heba olan, geride kalan yaklaşık 5-6 yıllık bir dilimi var. Beykoz’un Kavacık Mahallesi’nde bir sorun mu konuşuluyor yoksa belediyedeki hırsızlık ve rüşvet mi?” diyerek İstanbul’daki sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konularda cevap vermesi gerektiğini ifade eden Yönter, “Haysiyeti varsa, siyasi ahlakı varsa, bu yolsuzluk ağırlığını kaldırır mı? Yüzleşmesi lazım, millete çıkıp özür dilemesi lazım.” dedi.

HAYAT PAHALILIĞI VE İKTİDARIN ROLÜ

Yönter, ekonomik zorluklara da dikkat çekerek, “İnsanlarımız asgari ücretle zar zor geçiniyor. Emeklilerimiz hayat mücadelesi veriyor.” dedi. Yükselen hayat pahalılığına vurgu yapan Yönter, Cumhur İttifakı’nın bu konuda gereken adımları atacağını bildirdi. Yönter, rüşvet ve hırsızlıkla mücadele için adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Yönter, Cumhur İttifakı olarak “Terörsüz Türkiye” için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Bu süreçte şeffaf ve samimi bir şekilde davranılması gerektiğine inandığını belirtti. Terör örgütlerinin silahlarını teslim etmeleri ya da yok olmaları gerektiğini vurgulayan Yönter, Türkiye’nin geleceği için umutlu olunması gerektiğini söyledi.

MUHTARLARIN ROLÜ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtarlar olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ifade etti. “Biz muhtarız, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bireyleriyiz.” şeklinde konuşan Delibalta, kandan ve kaostan beslenmemenin önemine dikkat çekti.

ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM TALEPLERİ

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman ise İBB’nin İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı kaldırmasına tepki gösterdi. Ulaşım sorunlarına değinen Turaman, Beykoz ve Sarıyer’e yönelik taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti.

TALEPLER İLETİLDİ

Programda trafik kazalarına sebep olan keskin viraj nedeniyle Fatih Mahallesi Muhtarı Recep Baltacı, virajın tıraşlanmasını talep etti. Bu talep üzerine Yönter, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı telefonla arayarak durumu iletti ve Bakan Yumaklı sorunun çözüleceğini söyledi.

TUZLA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ZİYARETİ

Yönter, programın ardından Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Tamer Çakıroğlu ile görüşerek, av sezonunun açılması dolayısıyla hayırlı olması temennisinde bulundu. Program, kurban kesimi ve dua ile sona erdi.