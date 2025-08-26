Yönü Ankara’ya Dönünce Terörsüz Türkiye

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili dikkat çekici bir mesaj iletti. “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” ifadelerini kullandığı Malazgirt anma programında, sonuçlar ve hedefler hakkında önemli vurgular yaptı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Kenan Türker ile bir araya geldi ve ikilinin samimi sohbeti dikkatleri üzerine topladı. MHP’nin resmi sosyal medya hesabı, bu anları paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, “Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü programlarında MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Kenan Türker, bir süre sohbet edip Genel Başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade ettiler” ifadeleri kullanıldı. Bahçeli ve Türker’in yan yana görüntülenmesi, siyasi arenada yankı uyandırdı ve bazı kesimlerde değerlendirmelere neden oldu.

KARDEŞLİK VE EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir” açıklamasını yaptı. Temelli, Türkiye’de yaşayan 25 milyon Kürt ile Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile olduğunu belirterek, “Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur” dedi. Bu ifadeler, Türkiye’deki kardeşlik ve eşitlik konularını yeniden gündeme taşıdı.