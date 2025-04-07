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Yöresel Ürünler Büyük İlgi Görüyor

ŞUHUT İLÇESİNDE YEREL ÜRÜNLERİN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her hafta sonu düzenlenen semt pazarında, yöresel ürünler dikkate değer bir ilgi görüyor. Bu pazarda, özellikle köyde yaşayan halk tarafından üretilen yoğurt, peynir ve kaymak gibi ürünler ön plana çıkıyor. Yöresel ürünler, doğallığı sayesinde yalnızca yerel halk tarafından değil, aynı zamanda Afyonkarahisar merkezden gelen müşteriler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

PAZARDAKİ FİYAT ARALIKLARI VE ÜRÜNLER

Pazarda satışa sunulan taze peynirin fiyatları 120-160 TL arasında değişiyor. Salamura peynirlerinin kilogram fiyatı ise 300 TL’den başlayıp 450 TL’ye kadar çıkabiliyor. Diğer ürünler arasında 200 gramlık manda kaymağı 200 TL, yoğurdun kilogram fiyatı ise 150-300 TL arasında alıcılara ulaşıyor. Satış yapan esnaflar, gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtiyor.

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