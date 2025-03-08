Yorgancılık Mesleği Yok Olma Tehlikesinde

YORGANCILIĞIN ZOR GÜNLERİ

Türkiye’de yorgancılık mesleği, çırak bulunmaması ve fabrikasyon üretimlerin yaygınlaşması nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Samsun’daki en genç ustası 52 yaşında olan yorgan ustası, 40 senedir çırak yetiştiremediklerini ve hazır yorganların artışı sebebiyle işlerinin azaldığını aktarıyor. Geçmişte her mahallede bir yorgancı varken, günümüzde bu sayının il genelinde sadece 10’a düştüğü belirtiliyor.

MEHMET SELÇUK’UN GÖRÜŞLERİ

Samsun’daki yorgancılığın en genç temsilcisi olan 52 yaşındaki Mehmet Selçuk, çırak yetişmediği için mesleğin sonunun geldiğini ifade ediyor. Selçuk, “Makine yorganları çıkalı işlerimiz çok azaldı” diyerek işlerinin azaldığını dile getiriyor. Uzun süreli bir deneyime sahip olduğunu söyleyen Selçuk, “Eskiden Samsun’da 100 tane yorgancı ustası vardı. Şu anda ise 10 tane ya var ya yok” diyerek durumun ciddiyetini vurguluyor.

YORGANLARIN KALİTESİ

Mehmet Selçuk, “Malzeme bizden olursa çift kişilik yün yorganın tanesi 2 bin 500 TL, pamuk yorgan ise 2 bin TL” diyerek fiyat bilgisi veriyor. Ayrıca, el yapımı yorganların uzun ömürlü ve sağlıklı olduğunu, fabrikasyon yorganların ise kısa süre içinde sorun çıkarabildiğini belirtiyor. “El dikimi yün yorganlar hem sağlıklı hem de uzun ömürlü olur” diyor.

GELECEK ENDİŞESİ

Selçuk, “En genç yorgancı benim. Benden sonra da yorgancı kalfası gelmedi. Benden başka bu işle uğraşan birkaç tane yaşlı var” diyerek mesleğin geleceği hakkında endişelerini aktarıyor. Gençlerin bu mesleği tercih etmediğini vurgulayan Selçuk, “İşimi bırakırsam, son yorgancı da ben olacağım” diyor. Ayrıca, “Sire yorganların makinede yıkanmaması da ilginin azalmasında etkili” şeklinde ekliyor.