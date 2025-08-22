Yorgun Mermi Araçta Saplandı, Şoke Oldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Abdullah Bilgin’e ait bir otomobilin ön kaputuna yorgun bir mermi saplandı. Olayın ardından silahın ateşlendiği kişinin tespiti için çalışmalar başladı. Kurşunu fark eden Bilgin, “Aracın etrafında çocuklar oynuyordu. Bu kurşun çocuklara isabet edebilirdi ve geri dönüşü olmayan, üzücü bir olay ile karşılaşabilirdik” dedi.

OLAYIN YERİ VE GEÇMİŞİ

Olay, önceki gün Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Almanya’dan memleketine dönen Abdullah Bilgin, 34 EOY 282 plakalı aracını park ettikten sonra evine gitti. Ancak tabancadan çıkan bir kurşun, otomobilinin ön kaput kısmına isabet etti. Ertesi gün, aracının kaputuna giren kurşunu fark eden Bilgin, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Otomobilin etrafında oyun oynayan çocuklar, bu tehlikeden kıl payı kurtulmuş oldu.

ÇOCUKLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Olayın ardından, araçta inceleme yapan polis ekipleri, mermiyi atan kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Abdullah Bilgin, sevinçlerin mermilerle kutlanmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Trabzon’a yurt dışından hem tatil hem de fındık işlerimizi halletmek için geldim. 17 Ağustos günü kendini bilmeyen kişiler tarafından sevinç amacıyla havaya sıkılan yorgun mermi maalesef aracıma isabet etti. 18 Ağustos’ta aracı güneşten korumak için üzerine karton yerleştirirken kurşunu fark ettim. Halkımızdan ricamız, sevinçlerini mermi ile değil de farklı yöntemlerle göstermeleridir. Mutluluğa kurşun sıkmasınlar” ifadelerini kullandı.