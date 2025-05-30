Yörük Kadını Mektubu Sergisi Gerçekleşti

YÖRÜK KADINININ SESİZ DUYGUSAL MEKTUBU ALA ÇUVAL

Mersin’de gerçekleştirilen ‘Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Ala Çuval Dokumaları’ temalı sergi ve defile büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlik, Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından organize edildi. Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi’nde (eski çırçır fabrikası) yapılan bu etkinlik, Yörük kadınlarının yaşam hikayesini vurguladı.

ALTYAPI VE GELENEKTEN GELECEĞE KÖPRÜ

Bu özel proje, Yörük kadınlarının tarih boyunca yaşamlarına tanıklık eden ‘Ala Çuval’ dokumalarının, çağdaş sanat ve tasarımla yenilikçi bir biçimde yorumlanmasını amaçlıyor. Ayrıca, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü kurarak, kültürel kimliğin korunması, kadın emeğinin görünür kılınması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması açısından önemli bir çalışmayı temsil ediyor. Program, 14 özel ürünle zenginleştirilmiş bir kokteyl sunumuyla ve Yörük çadırı içerisinde geleneksel tiyatro gösterisi ile açıldı.

CANLI PERFORMANS VE SERGİ

Etkinlikte yüzden fazla el sanatları ürünü sergilendi. Geleneksel Ala Çuval dokuma sürecinin tam olarak sergilendiği canlı dokuma performansı ve Ahmet Baran konseri ile devam eden etkinlikte, motif ve renklerinden ilham alınarak hazırlanmış 25 parçalık çağdaş giysi koleksiyonu da yer aldı. Defilede sergilenen 25 giysi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ala ÇuvalIN ANLAMI

Açılış konuşmasını yapan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Ala Çuval’ın Yörük kadınları için nasıl bir anlam taşıdığını vurguladı. Göçer, “Ala Çuval, sadece bir dokuma ürünü değil, aynı zamanda kadın emeği, sabrı ve kültürel hafızanın sembolüdür. Bu etkinlik, geleneksel değerleri çağdaş sanatla buluşturarak yeni nesillere aktarmak amacı gütmektedir” dedi.

DAVETLİLERDEN TEŞEKKÜR

Mersin Valisi Atilla Toros’un eşi Dudu İrem Toros ise bu etkinlikte emeği geçenlere yönelik teşekkürlerini sundu. Toros, “Bugün Yörük kadınının yüreğinde süzülen mektubunu birlikte okumak için buradayız. Ala Çuval, bir kültür, bir kadın, bir milletin hafızasını taşır” ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda emeği geçenlere hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafıyla program sona erdi. Etkinlikte Mersin Valisi Atilla Toros, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve birçok davetli yer aldı.