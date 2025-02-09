Yörük Kültürünü Yaşatan Emekli Öğretmen

YÖRÜK KÜLTÜRÜNE HİZMET EDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 71 yaşındaki emekli öğretmen ve cura ustası Necati Arslan, Yörük kültürüne ait cura çalgısını üretip kendi besteleriyle çalarak gelecek nesillere aktarıyor. Çocukluğundan beri müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken Arslan, cura yapımına yönelerek ‘Ekizce’ adını verdiği bir özel model geliştirdi. Kültürel mirası yaşatmak amacıyla, tezenesiz çalma tekniği ile de öne çıkıyor.

MÜZİK YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Necati Arslan, Gölhisar’da yıllardır yöresel müziğin unutulmaması için sürekli çaba sarf ediyor. Teke Yöresi’nin ezgileri ile büyüyen Arslan, ortaokul yıllarında müziğe ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. 1970 yılında edindiği bağlama ile başlayan müzik yolculuğu, 1973’te kendi el yapımı curasını yaptırmasıyla devam etti. Zamanla enstrüman yapımına yöneldi ve 1980’li yıllarda bağlama oymaya başladı. Ancak bağlamanın yüksek fiyatları nedeniyle satış yapamadığını belirten Arslan, bu sebeple cura üretimine yönelmiş.

Cura yapımında kullandığı ağaçlar arasında dut, iğde ve ardıç bulunuyor. Arslan, özellikle ardıç ağacının Yörük kültüründe temel bir yer tutmuş olduğuna dikkat çekiyor. Ustalarından öğrendiği yöntemler ile cura çalmaya devam eden Arslan, birçok şenlik ve sahne etkinliği de gerçekleştiriyor. “Ekizce” adını verdiği özel modeli, curanın akord ve ton sorunlarını aşmak için tasarlamış. Bu model ile birlikte iki telli ve üç telli curayı aynı anda çalma imkânı sağlıyor.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ÇALIŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeler almış olan Arslan, curayı tezenesiz çalma tekniğini benimsiyor. Yörük kültürünün unutulmaması için elinden geleni yapan Arslan, bir köylüsünün yaşamış olduğu olaydan esinlenen bir ağıdın hikâyesini kendi besteleri ile cura eşliğinde anlatıyor.

GENÇ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYOR

Emekli öğretmen Necati Arslan, geleneksel çalgıları ve bu kültürel değerleri yaşatarak genç nesillere iletmeyi amaçlıyor.