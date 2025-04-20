Yörük Şenliği Burdur’da Yapıldı

YÖRÜK ŞENLİĞİ BAŞLADI

Burdur’da düzenlenen “Yörük Şenliği”, Turizm Haftası dolayısıyla İnsuyu Mağarası’nda Burdur Valiliği tarafından hayata geçirildi. Etkinlik, temsili “Yörük Göçü” ile başladı. Yörükler, yöresel kıyafetleriyle protokol üyeleriyle birlikte, develer, atlar ve eşeklerle şenlik alanına davul, sipsi ve cura eşliğinde yürüdü. Burada yerel üreticiler, yöresel ürünlerin ve müzik aletlerinin bulunduğu stantlar açtı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK AMAÇLANIYOR

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlik sırasında keşkek yaptı ve temsili gelin alma törenine eşlik etti. Bilgihan, konuşmasında Yörüklerin “vatanperver, çevreci, doğa dostu” bireyler olduğunu vurguladı. Şenliğin düzenlenmesinin amacının Yörük kültürünü genç nesillere tanıtmak olduğunu aktaran Bilgihan, “Yörük Şenliği’ni yapıyoruz ama bu şenlik sadece çalgıyla, çengiyle, sazla, sözle eğlencenin ötesine geçsin” dedi. Ayrıca, yöresel enstrümanlar konusunda Burdur ve Teke Yöresi’nin zenginliğini ifade etti ve gençlere kültürü aktarabilmek için eğitimlerle bu değeri sürdürebileceklerini belirtti.

ÜNİVERSİTE DESTEKLEME SÖZÜ VERDİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, bu şenliğin devam etmesi için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. Üniversitenin sadece eğitim alanında değil, şehir ve toplumun her yönüne katkı sağlamak için çalışmadığını belirten Dalgar, üniversitenin “bu alanda ne yapabilir” diye sürekli düşünerek çalışmalar gerçekleştiren bir kuruluş olduğunu kaydetti.

KATILIM VE GÖSTERİLER YOĞUN OLDU

Etkinliğe katılan Abdurrahman Uladı, çadırları, develeri, atları, eşekleri ve koyunlarıyla şenliğe destek verdiklerini söyledi. Herkesin memnun bir şekilde etkinlikten ayrıldığını belirten Uladı, bu tür etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesini beklediğini ifade etti. Şenlikte Kemer Halk Oyunları ekibi ile Çatağıl İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri halk oyunları sergiledi. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri Alaca dokuma kıyafetlerinin yer aldığı bir defile düzenledi. Öğrenciler tarafından iki telli Kozağaç curası ve Dirmil sipsi dinletileri de sunuldu. Etkinlik, yerel sanatçıların müzik dinletisiyle tamamlandı.