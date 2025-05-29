Yörük Türkmen Festivali İçin Forum Düzenlendi

YÖRÜK TÜRKMEN BELEDİYELERİ FORUMU DÜZENLENDİ

Antalya’da bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu organize edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezindeki bir otelde yapılan forum, yerli ve yabancı belediye başkanlarını bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, forumun açılışında yaptığı açıklamada, yurtdışından 21, yurtiçinden 26 belediye başkanı ve temsilcisiyle Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu’nu başlattıklarını ifade etti. Belediyeler arasında kültürel işbirliğini güçlendirmek istediklerini dile getiren Böcek, dört yıl boyunca gerçekleştirdikleri festivali forumla daha ileri götüreceklerini aktardı.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Böcek, ilerleyen süreçte üye sayısının daha da artacağını düşündüğünü belirterek, “Kökleri dağlara, obalara, yaylalara uzanan, özgürlük, dayanışma ve doğayla uyum ilkesine dayanan Yörük Türkmen kültürü, bizim için yalnızca geçmişin izlerini değil, geleceğin ilhamını da taşır. Bu forum, bu kıymetli kültürün korunması, yaşatılması ve tüm belediyelerimiz arasında ortak bir kalkınma vizyonuyla ileri taşınması adına önemli bir platform olacak” dedi. Forumun, Anadolu’dan dünyaya uzanan geniş coğrafyada, sınırları aşan ortak kültürle belediyeler arası dayanışmayı ve kalkınmayı artıracağını dile getirdi.

BİLGİ PAYLAŞIMINI ARTTIRMAK HEDEFİ

Başkan Böcek, forumda atılacak her adımın belediyeler arasında bilgi paylaşımını artıracağını, ortak projelerle dayanışma ruhunu kurumsallaştıracağını ve kültürel mirası genç kuşaklara aktaracak bir yol haritası çizeceğini ifade etti. Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu başkan yardımcılıklarına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Kırgızistan’dan Çolpon-Ata Belediyesi Genel Sekreteri Sartbayev Talgat seçildi. Forumda belediyelerin yapmayı planladıkları çalışmalar da değerlendirildi.