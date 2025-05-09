Yörük Türkmen Vakfı’na Onursal Üyelik

TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi, Yörük Türkmen Vakfı Denizli İl Beyi Roşirvan Çekiç’i desteklerinden dolayı onursal üyelik belgesiyle onurlandırdı. Dernek Başkanı Mustafa Işık ve yönetim kurulu kararıyla bu belge, dernek binasında düzenlenen törenle Çekiç’e takdim edildi. Bu ödül, Denizli’de ilk kez gerçekleştirildi.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Törende konuşma yapan Başkan Işık, derneğe her türlü destek verenlere onur üyeliği verildiğini belirtti. “Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele veren, vatan toprağımızı paha biçilmez kılan. Onu kutsallaştıran. Gelecek nesillere özgür ve bağımsız bir yurt armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan vücudunu siper eden. Millet olarak oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ölümsüz kahramanları olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Roşirvan Çekiç, arkadaşımız, bu güne kadar, camiamıza, derneğimize büyük destek verdi, her zaman yanımızda oldu. Dernek yönetim kurulu kararımızla Roşirvan Çekiç’e onursal üyelik belgemizi takdim ediyoruz. Kendisine, ailesine derneğimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ONURUNU PAYLAŞTI

Belge ile onur duyduğunu dile getiren Roşirvan Çekiç, “Bu belgeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Her zaman derneğimizin yanındayım. Dernek üyelerimize her zaman destek olmaya devam edeceğim. Dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.