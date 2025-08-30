Haberler

Yörük Yürüyüşü, Coşku Dolu Etkinlik

YÜRÜYÜŞ BAŞLANGICI

Eskişehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde mehteran takımı eşliğinde bir Yörük Yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Yürüyüş, saat 16.00’da Atatürk Caddesi’nde başlıyor. Yöresel kıyafetler giyen ve ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşların bir araya geldiği kortej, Adalar Bulvarı ve İki Eylül Caddesi’nden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne ulaşıyor.

MEHTERAN GÖSTERİSİ VE ETKİNLİKLER

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi içinde mehteran gösterisi sahneleniyor. Büyük bir coşku ile gerçekleşen bu etkinlik, halk oyunları ve geleneksel Türk oyunları gibi çeşitli aktivitelerle zenginleşiyor. Etkinlik, katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ’nün Tahribatını Telafi Ettik” Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl içinde imkansız görülen hedeflerin başarıldığını vurgulayarak, bu süre zarfındaki gelişmeleri kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Gaziantep FK’ya 0-2 yenik

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelerek sahasında mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.