Yörük Yürüyüşü, Coşku Dolu Etkinlik

YÜRÜYÜŞ BAŞLANGICI

Eskişehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde mehteran takımı eşliğinde bir Yörük Yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Yürüyüş, saat 16.00’da Atatürk Caddesi’nde başlıyor. Yöresel kıyafetler giyen ve ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşların bir araya geldiği kortej, Adalar Bulvarı ve İki Eylül Caddesi’nden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne ulaşıyor.

MEHTERAN GÖSTERİSİ VE ETKİNLİKLER

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi içinde mehteran gösterisi sahneleniyor. Büyük bir coşku ile gerçekleşen bu etkinlik, halk oyunları ve geleneksel Türk oyunları gibi çeşitli aktivitelerle zenginleşiyor. Etkinlik, katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oluyor.