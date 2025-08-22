Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılıyor

JAPONFENOMEN YOSHI ENOMOTO’NUN TÜRKİYE’DEN AYRILMA KARARI

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıl boyunca Türkiye’de yaşamış bir isim. 2015 yılında ODTÜ’de 6 aylık değişim programına katılan Enomoto, bu süreçte Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İstanbul’a gelerek burada yaşamaya karar verdi.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR

Yoshi Enomoto, sosyal medya hesaplarından Türk kültürü, yemekleri ve dilini tanıtan içerikler paylaşmakta. Ancak, son paylaşımında Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. Oturma izni başvurusu reddedilen Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” sözleriyle duygularını ifade etti. Kendisine maddi ve manevi destek sunan herkese teşekkür eden Enomoto, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” dedi.

HAYALİ BOŞA GİTTİ

8 yıl arka arkaya oturma izni aldığında süresiz oturum başvurusu yapmayı hedefleyen Yoshi, “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denemek zorundayım, sonuçta aşığım.” şeklinde konuştu.