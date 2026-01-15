younes-belhanda-al-sailiya-ya-transfer-oldu

Al-Sailiya, Younes Belhanda’yı transfer etti

Katar kulübü Al-Sailiya, Türkiye’de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giymiş olan 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda ile anlaşma sağladı.

FUTBOLCU FORMASIYLA KAMUOYUNA TANITILDI

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabında yapılmış olan paylaşımda, Belhanda’nın takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafı eklendi ve “Hoş geldin Belhanda” mesajı verildi.

ÖNCEKİ KULÜBÜ AL-SHAMAL’DI

Belhanda, Al-Sailiya transferinden önce bir diğer Katar ekibi Al-Shamal’da forma giyiyordu.